F1: Mais um controvérsia que envolve a Racing Point…

A Ferrari e a Renault manifestaram preocupações sobre a capacidade da Racing Point melhorar toda a porção traseira do RP20 em 2021 sem gastar nenhum dos seus dois tokens de desenvolvimento.

Numa tentativa de minimizar os gastos em 2021, a Fórmula 1 concedeu a cada equipa duas “fichas de desenvolvimento” – tokens. Dentro de certos parâmetros, isto permite que as equipas façam apenas duas atualizações no carro ao longo da temporada.

No entanto, estes regulamentos permitem que a Racing Point, ou qualquer outra equipa que tenha material de 2019, atualize elementos do carro comprando componentes não incluídos na lista, de carros antigos, sem gastar qualquer um dos seus tokens. No caso do Racing Point, espera-se que este possa incluir a suspensão e a caixa de velocidades do Mercedes W11 de 2020. Se, por exemplo, colocarem material de 2021, esses tokens são ativados.

O director executivo da Renault, Marcin Budkowski, afirmou: “Há uma lacuna que permite a um par de equipas beneficiar do sistema e isto é algo que estamos a discutir com a FIA e as outras equipas. Esperamos que seja abordado”.

Também o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, falou sobre esta situação: “Não estamos satisfeitos por haver equipas que, eventualmente, possam atualizar todo o seu pacote de 2019 para um pacote de 2020. Creio que seria injusto, porque uma época com dois tokens é semelhante para todos.Todos devem ser limitados a essa quantidade”.