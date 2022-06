F1: Mais tempo de túnel de vento para a Mercedes e Williams | AutoSport

A nova regulamentação para os testes em túnel de vento já é sentida pelas equipas. Agora as equipas menos performantes têm mais tempo para usarem os túneis de vento, enquanto as mais competitivas têm menos tempo.

Esta regra foi pensada como uma forma de equilibrar o jogo. Se todas as equipas tiverem o mesmo tempo para testar, as equipas mais fortes terão sempre vantagem e as diferenças dificilmente serão diminuídas. Com este sistema implementado recentemente, as equipas em apuros têm mais tempo e as equipas mais bem sucedidas ficam com menos.

A cada seis meses é feita uma revisão dos tempos permitidos, sempre tendo a tabela classificativa como métrica para atribuir mais ou menos tempo. O sistema de handicap foi concebido para limitar os testes de túnel de vento e de CFD. A cada equipa é atribuído um limite de teste. A equipa classificada em primeiro lugar tem 70% do limite atribuído pelos regulamentos e o último classificado tem 115%. Como a tabela classificativa é agora diferente do que era há seis meses é tempo de ver como as equipas poderão ser afetadas. Na tabela abaixo retirada da The Race, que fez as contas do que cada equipa teria direito, podemos ver que a Mercedes e a Williams são as mais beneficiadas, olhando ao mau arranque de época feito:

Podemos então perceber que a Red Bull poderá fazer apenas 224 ensaios em túnel de vento nos próximos seis meses, enquanto a Williams, no extremo oposto, terá 368 ensaios em túnel de vento à sua disposição. Também no CFD há limitações com a Red Bull a poder apenas fazer 1400 simulações computadorizadas, contra as 2300 da Williams. Isto exige que as equipas do topo da tabela façam um trabalho de gestão mais minucioso, enquanto que as equipas do fundo da tabela têm mais oportunidades para explorar novas soluções e recuperar terreno. Nos próximos seis meses, este é o cenário que as equipas irão enfrentar e os resultados no final da época irão definir os seis meses seguintes quanto à alocação de tempo de teste para as equipas.