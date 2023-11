F1: Mais pressão para Lance Stroll: “O Latifi tomou uma decisão corajosa” | AutoSport

Não tenho a certeza que o ex-piloto de F1 Christian Danner tenha razão – já lá vamos – mas uma coisa é certa. Lance Stroll tem que rapidamente apagar a imagem que tem vindo a deixar, porque se mantém este ‘trilho’ dentro de algum tempo está num beco só com uma saída… “Lance Stroll deve pensar se quer mesmo continuar a ser piloto de Fórmula 1”, foi o que disse o ex-piloto de F1, Christian Danner. É verdade que o canadiano de 25 anos tem falhado demais, as suas debilidades sobressaem ao lado de Fernando Alonso, e a frustração que mostrou no Qatar, e que lhe valeu uma repreensão da FIA, não ajuda em nada a sua ‘causa’.

“Se alguém aborda seu trabalho com tanta falta de entusiasmo, então há uma falta de amor fundamental por esse trabalho, pelo privilégio de poder pilotar um carro de Fórmula 1”, disse Danner ao sport.de. “Não vejo (entusiasmo) em Stroll nem de longe, acrescentou”, que acrescenta ser a falta de desempenho o maior problema. O pai do piloto, Lawrence Stroll, atribui grande parte da diferença de 130 pontos face a Fernando Alonso à “má sorte” e às lesões no pulso que teve.

Mas Danner insiste: “O Mike Krack pode dizer as vezes que quiser que está tudo bem. Mas não está. Basta olhar para os resultados. Se eu fosse Lance Stroll, um homem adulto, perguntaria a mim próprio se quero continuar a ser piloto de corridas. Ele tem de tomar essa decisão por si próprio, perguntando: “Tenho margem para melhorar? Há progressos? Em caso afirmativo, “o que é que tenho de fazer em relação a isso”, disse Danner, dando como exemplo Nicholas Latifi, outro filho privilegiado de um pai muito rico que acabou por decidir não prosseguir a sua carreira de piloto depois de ter saído da Williams no ano passado: “O Latifi vem de uma família ainda mais rica. E embora não tenha conduzido mal, tomou uma decisão boa e corajosa na vida de um jovem.

Penso que este processo de decisão – “para que serve tudo isto?”, “será que quero mesmo isto?” – é o que Stroll está a passar agora. Não é bom andar por aí sempre mal-humorado, concluiu Danner.

Não sabemos até que ponto tem razão, Danner, mas sabemos que Lance Stroll não pode continuar muito mais tempo sem mostrar claramente que foi só um período mau. Tem que voltar a ser quem já foi, um muito promissor piloto.