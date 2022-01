F1 mais pesada: Uma tendência cada vez mais vincada | AutoSport

Poucos poderão refutar o argumento de que os monolugares de 2020 / 2021 foram das mais espantosas máquinas que percorreram as pistas do mundo inteiro. A sofisticação e inovação da espantosa unidade motriz, aliada a complexidade e elegância da aerodinâmica dos chassis. Não estaremos muito longe de dizer que se trata de pornografia para engenheiros, mas a verdade é que toda esta evolução, apesar de bela e tremendamente interessante, vai ferindo um pouco a componente desportiva. Com carros tão perto da perfeição, os pilotos enfrentam outro tipo de desafios, certamente exigentes, mas menos vistosos e menos entusiasmantes para os fãs. Os carros deslizam muito pouco, parecendo que andam sobre carris, o que não anima os fãs, mas talvez esta nova era que começa este ano nos traga mais alguma espetacularidade a esse nível.

Uma coisa que parece estar a desaparecer definitivamente é a agilidade que a leveza dos monolugares proporciona. Se antes os carros eram mais leves e por isso mais difíceis de controlar, temos assistido a um aumento imparável do peso dos carros. Por exemplo, de 1995 a 2008 os carros pesavam 595 Kg (já longe dos 450 Kg dos F1 de um passado já longínquo). Em 2010 passaram para 620 Kg e em 2013 para 642 kg. Este aumento continuou inevitavelmente na era híbrida, com os carros a pesarem 690kg em 2014, subindo para 728 kg em 2017 e em 2022, com este novo regulamento o peso mínimo dos carros ficará nuns inéditos 790kg. Este aumento do peso deve-se às baterias da componente híbrida, aos motores de combustão que são mais pesados e, acima de tudo, à instalação de novos sistemas de segurança e de proteção ao piloto.

Claro que este aumento de peso torna os carros “mais preguiçosos” nas curvas, menos instáveis, mais exigentes nos pneus e menos divertidos de pilotar. Essa é uma das grandes queixas dos pilotos da atualidade, que pedem carros mais leves. Mas numa fase em que os custos são para cortar, tentar tornar mais leve um carro de F1 seria demasiado caro, pelo que teremos de aceitar máquinas com quase 800 kg de peso, já perto do peso de protótipos de Sportscar. O peso da evolução e da segurança faz-se sentir cada vez mais literalmente.

Mais imagens –

Tim Holmes Design – https://twitter.com/timholmesdesign

Olcay Tuncay Karabulut – https://www.instagram.com/olcaytuncaykarabulut/