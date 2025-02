F1: Mais do que um diretor de corrida em 2025?

Surpreendentemente, a FIA parece querer regressar a uma fórmula que não deu resultado num passado recente. Segundo novo relatos, poderemos voltar a ter mais do que um diretor de corrida em 2025.

A notícia é avançada por Erik van Haren, jornalista do De Telegraaf, na sua conta da rede X. Mohammed ben Sulayem terá confirmado, em Madrid, que a F1 irá recorrer novamente a um sistema com vários diretores de corrida, um pouco à imagem do que aconteceu com Niels Wittich e Eduardo Freitas, que sucederam a Michael Masi. A experiência não correu bem e todos reconheceram as vantagens de ter sempre o mesmo diretor em todas as provas, para garantir maior consistência.

Niels Wittich ficou como único diretor de corrida desde 2023, deixando o cargo em novembro de 2024, ainda antes da época terminar, com o português Rui Marques a assumir a batuta para as últimas provas. A confirmar-se, é um regresso a um sistema criticado e que não beneficiou nem os diretores que por lá passaram, nem o espetáculo.