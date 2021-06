F1: Mais diretivas por causa “ordem competitiva dentro de pista”, diz Michael Masi | AutoSport

Têm saído quase como pães quentes na padaria: as diretivas técnicas têm aumentado a discordância entre equipas e fãs. No último fim de semana foi sobre os pit stops, anteriormente tinha sido por causa das pressões dos pneus e por aí fora.

Michael Masi, diretor de prova da FIA, disse em declarações no final do GP da Estíria que, “a necessidade de esclarecimento ou de orientação e diretivas técnicas em certas áreas, sim, aumentou, mas penso que também aumentou como resultado direto do que se passa com a ordem competitiva dentro de pista. Eu não lhe chamaria um mecanismo de regulação. Mas certamente, é uma forma de tentar comunicar com todas as equipas da forma como certos regulamentos podem parecer do ponto de vista de um departamento técnico interno. E clareza em torno destes, é que todos queremos, mais clareza em certas áreas”.

Não é um regulamento, mas sim um apoio para comunicar com as equipas e clarificar alguns pontos do regulamento. Pois, do lado dos fãs não parece.