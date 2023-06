F1: Mais de 280 mil euros foram angariados para ajudar as vítimas das cheias | AutoSport

O GP de Emilia-Romagna teve de ser cancelado pelas cheias que assolaram aquela zona de Itália. A F1 e a Ferrari doaram 1 000 000 euros cada uma enquanto o capacete, o fato de corrida, as botas e as luvas utilizadas por Charles Leclerc durante o GP do Mónaco foram leiloadas mais 429 600 euros. Mas houve mais leilões para a ajuda àquela região.

Os troféus que seriam entregues no final da corrida foram leiloados para ajudar a Agência para a Segurança Territorial e Proteção Civil da Região Emilia-Romagna. A Pirelli também leiloou o seu prémio que teria sido atribuído ao pole sitter.

Os leilões foram realizados através do site F1 Authentics, com o troféu do vencedor a angariar mais de 70 mil euros. O troféu do segundo classificado 44 mil euros e o troféu de terceiro lugar rendeu mais de 37 mil euros.O troféu de construtor vencedor, que rendeu mais de 83 mil euros, o troféu que mais rendeu. O prémio Pirelli rendeu mais de 46 mil euros. No total, mais de 280 mil euros foram angariados para ajudar uma região que foi muito afetada pelas violentas cheias.