F1: Mais de 1,3 mil milhões em receitas no segundo trimestre

A Fórmula 1 registou uma receita 1,34 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2025 – um aumento de 35% em relação aos 988 milhões registados no mesmo período do ano passado. O aumento ressalta a ascensão comercial meteórica da F1, impulsionada por um calendário de corridas ampliado, um filme de sucesso de Hollywood e maior envolvimento digital.

A Liberty Media, empresa detentora da F1, divulgou os números na quinta-feira, com o CEO do Grupo Fórmula 1, Stefano Domenicali, a associar o sucesso financeiro fora das pistas ao crescente impacto cultural e à intensidade competitiva do desporto.

“Esta temporada tem apresentado corridas fenomenais”, disse Domenicali. “E com momentos culturais como o filme da F1 e um forte envolvimento social, estamos a impulsionar um excelente momento dentro e fora das pistas.”

Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025:

Receita total: 1,34 mil milhões de dólares (um aumento em relação aos 988 milhões no segundo trimestre de 2024)

Receita primária (taxas de corrida, direitos media, patrocínios): 1,03 mil milhões de dólares (um aumento em relação aos 739 milhões do ano passado)

Outras receitas (Hospitality, licenciamento, imobiliário): 194 milhões de dólares (um aumento em relação aos 132 milhões de dólares)

Pagamentos de prémios às equipas: 513 milhões de dólares (um aumento em relação aos 435 milhões de dólares)

Principais fatores de crescimento:

Calendário de corridas ampliado: nove Grandes Prémios foram realizados no segundo trimestre de 2025 (um a mais do que no segundo trimestre de 2024).

Maior impacto mediático: o filme F1: The Movie, tornou-se num dos lançamentos com maior bilheteira, impulsionando o envolvimento de novos públicos e receitas média.

GP de Las Vegas e hospitality: o Las Vegas Grand Prix Plaza gerou 6 milhões de dólares em receita de aluguer, enquanto a divisão de bilheteira da Liberty, Quint, registou elevada procura por ofertas VIP.

Crescimento digital: um número recorde de impressões sociais foi gerado pelos canais oficiais da F1, refletindo a sua crescente relevância entre o público mais jovem.

Aumento dos custos reflete ganhos de receita

Enquanto as receitas e os lucros dispararam, o mesmo aconteceu com os custos operacionais. A Liberty citou o aumento das despesas de transporte, o aumento dos custos dos serviços de acolhimento, os custos de expansão da F1 TV e uma maior presença de ativação de patrocinadores. Ainda assim, as margens melhoraram em relação ao ano anterior, refletindo um crescimento saudável em todos os segmentos de negócio principais.

Aquisição da MotoGP finalizada

Um importante desenvolvimento estratégico também foi confirmado: a Liberty concluiu a aquisição da MotoGP em 3 de julho, trazendo a principal série de corridas de motociclismo para o grupo da Fórmula 1. Embora a sua contribuição financeira só apareça no terceiro trimestre, a medida marca um passo ousado na consolidação do domínio da Liberty no automobilismo global.

