F1: Mais corridas Sprint, menos pneus, carros mais leves e mais pequenos | AutoSport

A Comissão para a F1 reuniu-se hoje com alguns temas presentes em cima da mesa. Foram discutidas as corridas sprint, assim como as unidades motrizes para 2026. O aumento do número de corridas Sprint por época teve o apoio das equipas, mas a medida está ainda a ser avaliada olhando para o impacto que pode ter. As câmaras instaladas nos capacetes dos pilotos vão passar a fazer parte dos regulamentos técnicos e todos os pilotos terão esse dispositivo nos capacetes a partir da próxima época e será testada uma redução do número de pneus a usar durante um fim de semana, passando de 13 para 11 conjuntos de pneus (solução a ser testada em duas provas na próxima época). Também foram delineados os objetivos para as unidades motrizes a serem introduzidas em 2026 e consequentes mudanças na aerodinâmica dos carros, apontando para monolugares mais leves e mais pequenos, que criem menos arrasto.

Eis o comunicado da FIA sobre a última reunião:

“Segue-se uma visão geral dos principais pontos de discussão e decisões.

Sprint

Com o primeiro dos três eventos Sprint da temporada 2022 a ter boa receptividade entre os adeptos e interessados no fim-de-semana passado no Grande Prémio Emilia Romagna, a Fórmula 1 e as equipas apoiaram uma extensão para seis eventos Sprint para a temporada 2023, correndo com o mesmo formato usado em 2022. Embora apoiando o princípio de um número crescente de eventos Sprint, a FIA continua a avaliar o impacto desta proposta nas suas operações e no seu pessoal, e dará o seu feedback à Comissão.

2026 Unidade Motriz

Os objectivos-chave da próxima geração de Unidades Motrizes da Fórmula 1, que será introduzida a partir de 2026, foram anteriormente apresentados e centram-se em quatro pilares-chave:

Manter o espetáculo – a Unidade Motriz 2026 terá um desempenho semelhante ao dos modelos atuais, utilizando motores de combustão interna V6 de alta potência e de alta rotação e evitando a diferenciação excessiva do desempenho para permitir uma melhor corrida.

Sustentabilidade ambiental – a Unidade Motriz de 2026 incluirá um aumento na utilização de energia elétrica até 50%, e utilizará um combustível 100% sustentável.

Sustentabilidade financeira – estão em curso trabalhos para definir, consolidar e melhorar os Regulamentos Financeiros relativos às Unidades Motrizes, e o objetivo é reduzir os custos globais para os concorrentes, mantendo ao mesmo tempo a montra tecnológica de ponta que está no centro da Fórmula 1.

Atraentes para os novos fabricantes de unidades de potência – os regulamentos destinam-se a tornar possível e atrativo para os recém-chegados aderirem ao desporto a um nível competitivo.

À medida que o desenvolvimento do quadro regulamentar para a Unidade Motriz de 2026 prossegue, a FIA estabeleceu uma série de objectivos-chave relacionados com parâmetros de desempenho, sustentabilidade, e regulamentos financeiros à Comissão, que ofereceu um feedback positivo para este quadro que não requer aprovação ao abrigo da atual estrutura de governação.

Os objetivos relacionados com a Unidade Motriz resultarão em atualizações concomitantes dos regulamentos aerodinâmicos, pelo que a FIA estabeleceu os seguintes objetivos preliminares após o trabalho de simulação pelo seu departamento de aerodinâmica. Estes objetivos foram bem recebidos pela Comissão:

Redução significativa do arrasto para melhorar a sustentabilidade e eficiência e complementar as características da Unidade Motriz.

Manter e melhorar as recentes lições aprendidas sobre corridas mais renhidas e sobre a possibilidade de os carros se seguirem uns aos outros.

Reduzir as dimensões dos carros.

Reduzir ou conter a massa do carro.

Sustentabilidade: Continuar o caminho para a normalização ou simplificação de componentes estrategicamente selecionados para efeitos de redução de custos. Expandir a utilização de materiais ou tecnologias sustentáveis e concentrar-se na reciclagem.

Continuar a inovação em termos de segurança , avançando para sistemas de segurança ativos e conectados.

Câmaras nos capacete

Após a experimentação da última geração de câmaras para os capacetes ao longo dos últimos eventos, elas provaram ser um grande sucesso, gerando um feedback positivo significativo dos fãs como uma valiosa adição à transmissão do Grands Prix. Por conseguinte, foi proposto e aprovado por unanimidade a atualização do Regulamento Técnico de 2023, mandatando a utilização destas câmaras de capacete para todos os pilotos a partir de 2023.

Redução na utilização de pneus

A Comissão concordou unanimemente em experimentar uma redução na atribuição de pneus de 13 conjuntos para 11 em dois eventos na época de 2023. Isto será feito para avaliar o impacto da redução da atribuição de pneus em pista, com a intenção geral de passar a uma utilização mais sustentável dos pneus no futuro.

Note-se que todas as alterações regulamentares estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel.”