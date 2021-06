F1: Mais corridas em risco este ano | AutoSport

Depois do anúncio de hoje do cancelamento do GP de Singapura, e já depois do cancelamento anterior da prova no Canadá e da sua substituta, o GP da Turquia, também terem sido cancelados, a BBC avança que mais provas do Mundial podem estar em risco de não se concretizarem.

Parece estar cada vez mais dificil o calendário da F1 para 2021 realizar as tão desejadas 23 corridas devido às imposições às entradas de estrangeiros. É dificil prever o que pode acontecer nos próximo meses em relação ao avançar da pandemia e esta insegurança é maior em alguns locais do planeta. A questão é que a F1 tem agendado para este ano locais no Mundo que revelam alguma instabilidade na luta contra a COVID-19.

Segundo o canal britânico, os organizadores do Grande Prémio do Japão esperam pelo resultado dos Jogos Olímpicos para terem a certeza se o país estará em condições de receber a F1. A mesma fonte avança que não existem muitas dúvidas que Suzuka receba o evento, mas ainda assim querem aferir isso mesmo depois dos Jogos Olímpicos marcados para Tóquio.

O Brasil e o México são dos países com mais casos no Mundo, mas ambas as organizações confirmaram, como podemos dar conta em Maio, a prontidão para receber a F1. Falta saber se estes dois destinos constarão na altura da realização das corridas, da lista de destinos preocupantes para o Reino Unido, obrigando a um período de quarentena a quem regresse de lá. Este problema é grande, porque obriga a maior parte das equipas a manterem os seus funcionários em casa sem poderem ir para outros países ou para trabalharem nas fábricas.

Na Austrália a entrada de estrangeiros é muito controlada e especialmente em Melbourne, um caso positivo de COVID-19 pode obrigar ao confinamento total da cidade. A F1 está preocupada se um caso positivo que possa ser testado no paddock, enquanto estiverem na Austrália, possa obrigar ao cancelamento do evento. Tal como aconteceu em 2020.

Já os Países Baixos, e podemos dar conta hoje desta notícia, avisaram a FIA e a F1 que todos os todos os envolvidos no GP da Holanda terão que ter a vacinação contra a COVID-19. Este é ainda um anuncio provisório, mas que pode muito bem ser tornado efetivo. Se assim for, a vacinação de todos os grupos etários, principalmente no Reino Unido de onde provem grande parte dos elementos das equipas e dos media, tem de estar concluída até Setembro, aquando da data do GP.

São tempos de incerteza para todos, mesmo na F1 nada está ainda garantido.