F1: Mais azares para a Ferrari, desta vez no transporte das unidades motrizes | AutoSport

É verdade que a Ferrari tem estado abaixo das expetativas e tem cometido vários erros comprometedores, mas não podemos deixar de fora desta equação o azar. E parece que o azar que tem acompanhado a equipa voltou a atacar.

Depois do GP dos Países Baixos, as equipas tiveram de transportar o material para Monza, e foi num desses transportes que um dos camiões da Scuderia pegou fogo. Tudo indica que terá sido o sobreaquecimento dos travões a provocar o incidente. Se por vezes as equipas têm a chamada “estrelinha de campeão” outras vezes acontece-lhes de tudo e a Ferrari está a atravessar uma fase dessas. No entanto, dada a curta distância no transporte, e as imagens do incidente, não se adivinham consequências de maior para a Ferrari.

The race weekend hasn’t started yet, but Ferrari is already having problems 🤯



The truck bringing the engines from Zandvoort to Monza caught on fire due to the brakes overheating!



Ferrari really cannot catch a break 😭#F1 #ItalianGP #Monza pic.twitter.com/NDitsBZsFs