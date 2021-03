F1: Mais 20 cv para a Ferrari neste arranque de época

A Ferrari está a tentar recuperar o tempo que perdeu, sabendo que grande parte dos ganhos terão de vir do motor.

Os rumores vindos dos lados da Scuderia dizem que há uma melhoria de 20 cv em relação à potência que havia disponível em 2020. A velocidade de ponta é um dos pontos que a Ferrari pretende melhorar, mas com “apenas” mais 20 Cv, a equipa italiana teve de trabalhar também nos níveis de arrasto que no ano passado era demasiado grandes para a potência disponível.

No final do dia de ontem, Kimi Raikkonen, o piloto com mais experiência no que diz respeito a unidade motrizes Ferrari, ele que desde 2014 tem “usado” motores Ferrari, mostrou-se satisfeito com as melhorias na unidade o que poderá ser um bom sinal. Mas apenas na primeira qualificação do ano haverá certezas.