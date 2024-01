F1: Madrid vai substituir Barcelona como palco do GP de Espanha | AutoSport

Trata-se da confirmação oficial dos rumores que começaram no ano passado. A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prémio de Espanha vai passar a ser realizado em Madrid, de 2026 a 2035, na sequência de um acordo com a IFEMA para a construção de um novo circuito na capital espanhola, que incluirá troços permanentes e outros citadinos e assim, temporários.

Ainda sujeito à homologação da FIA, o traçado em redor do centro de exposições espanhol terá 5,47 km de comprimento, 20 curvas e, segundo os dados revelados pela F1, um tempo em qualificação previsto de 1 minuto e 32 segundos.

Com a mudança para Madrid, os promotores locais e a F1 esperam poder receber mais de 110 mil pessoas por dia, acrescentando que há planos para aumentar a capacidade do circuito para 140.000 por dia ainda nos primeiros 5 anos do contrato. Estando perto do aeroporto de Barajas, a organização acredita que o traçado é bastante acessível, estimando que 90% dos espectadores possam viajar de transportes públicos ou a pé.

Apesar das declarações de Isabel Diaz Ayuso, presidente da comunidade de Madrid ao jornal El Mundo, afirmando que governo espanhol não ajudou na iniciativa, em comunicado, a Fórmula 1 refere que a proposta do IFEMA, “recebeu um amplo apoio do governo nacional, regional e local, incluindo as principais partes interessadas, como o Governo Regional de Madrid, a Câmara Municipal de Madrid e a Câmara de Comércio”.

Está, desta forma, confirmado o regresso da Fórmula 1 a Madrid, cuja última visita foi feita em 1981, em Jarama, com vitória de Gilles Villeneuve (Ferrari), que bateu Jacques Laffite (Ligier) e John Watson (McLaren).

Acredita-se que a Fórmula 1 esteja ainda em discussões com o Circuito de Barcelona-Catalunha sobre o seu futuro, que termina contrato em 2026.