F1, Madrid: Mohammed Ben Sulayem “satisfeito” pelo foco dado à sustentabilidade ambiental | AutoSport

Os organizadores locais do novo Grande Prémio de Espanha a partir de 2026 prometem um “Paddock Club coberto, climatizado e com todas as facilidades para as equipas”, mas o Presidente da FIA quis realçar o foco dos promotores na sustentabilidade da prova hoje apresentada.

“Os carros modernos de Fórmula 1 a correrem num novo circuito na capital Madrid são uma visão interessante”, disse Mohammed Ben Sulayem. “À medida que nos aproximamos da introdução dos regulamentos da FIA para a Fórmula 1 de 2026, que foram concebidos tendo em mente a emissão líquida zero de carbono até 2030, fico satisfeito por ver que os organizadores locais deram um forte ênfase à sustentabilidade ambiental nos seus planos para o evento”.

O traçado em si, será localizado no espaço que envolve o IFEMA, centro de exposições da capital espanhola, terá uma extensão de 5,474 metros, 20 curvas e espera-se um tempo por volta em qualificação de 1 minuto e 32 segundos. “Como é habitual, o circuito proposto será sujeito à homologação da FIA, a verificações de segurança e à aprovação do calendário pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel”, explicou o Presidente da FIA.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA