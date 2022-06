F1: Madrid interessada em receber prova | AutoSport

O interesse na F1 tem-se intensificado e agora é a capital espanhola que mostra interesse em receber o Grande Circo. Com os circuitos citadinos de novo na moda, surge o interesse de capitais mundiais para receber a F1 e Madrid parece estar a posicionar-se para poder receber uma prova.

O governo da cidade espanhola de Madrid escreveu ao CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, para registar o seu interesse em receber um grande prémio no futuro. Este avanço surge mesmo sabendo que Barcelona tem lugar assegurado até 2026. Mas isso não parece estar a impedir algumas cidades de tentarem receber a F1 com a cidade francesa de Nice também a mostrar interesse na organização do evento. E com o interesse crescente na F1, o cenário de um calendário rotativo ganha cada vez mais força.