F1: Lutas na frente da classificação ajudam Max Verstappen a manter vantagem

Max Verstappen reconheceu que a competitividade entre os vários pilotos pelas vitórias em corridas, das equipas de topo da classificação da Fórmula 1, ajuda-o a solidificar a sua vantagem no campeonato.

Apesar do domínio da Red Bull no início da “nova” era do efeito de solo, resultando do regulamento que entrou em vigor em 2022, nos últimos meses as lutas no pelotão passaram a ser mais niveladas, com sete vencedores diferentes desde o início da temporada.

No entanto, este cenário acaba por permitir a Verstappen alargar significativamente a sua liderança. Enquanto a McLaren reduziu a liderança geral da Red Bull para 42 pontos, especialmente devido às dificuldades de Sergio Pérez, o neerlandês tem uma diferença substancial de 78 pontos na pausa de verão.

Lando Norris surgiu como o rival mais próximo de Verstappen. No entanto, tem tido algumas frustrações, como, por exemplo, no último Grande Prémio da Bélgica, onde não conseguiu capitalizar a penalização de 10 lugares na grelha de Verstappen.

Se a convergência do pelotão da frente acrescentou imprevisibilidade e emoção ao mundial, também parece favorecer Verstappen, permitindo-lhe manter a sua liderança enquanto os seus concorrentes lutam por mais consistência.

Admitindo que não é uma situação “confortável”, Max Verstappen avisa que “há sempre coisas que podem correr mal ou que nos podem acontecer. Por isso, em todos os fins de semana é preciso estar na melhor forma”. No entanto, o piloto da Red Bull assume que prefere “que seja assim [lutas constantes entre vários pilotos e equipas] do que uma equipa a dominar de repente todas as corridas”.

À medida que a época avança para uma fase mais tensa, resta saber se a Red Bull e Max Verstappen conseguem manter a vantagem ou se a crescente competitividade entre a estrutura austríaca e a Mercedes, McLaren e Ferrari irá ter repercussões maiores na classificação.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool