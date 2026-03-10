Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   FÓRMULA 1   >   F1   >   F1: Luta Pérez vs Lawson continua quente

F1: Luta Pérez vs Lawson continua quente

Por a 10 Março 2026 15:20

O duelo entre Liam Lawson e Sergio Pérez marcou o Grande Prémio da Austrália, com o piloto neozelandês a sugerir que o mexicano ainda não ultrapassou os incidentes que envolveram ambos no final da temporada de 2024. Os dois voltaram a encontrar-se em pista durante a corrida em Melbourne, protagonizando um momento tenso na luta por posições no fundo do pelotão.

Lawson e Pérez já tinham protagonizado vários confrontos diretos em 2024, quando o mexicano representava a Red Bull e o neozelandês corria pela Racing Bulls. No final dessa temporada, Lawson acabaria por assumir o lugar de Pérez na estrutura principal.

Agora ao volante de um Cadillac, na estreia da equipa no campeonato, Pérez voltou a cruzar-se com Lawson durante a corrida em Melbourne. A meio da prova, o mexicano forçou o rival a sair largo na curva 3, antes de ambos voltarem a tocar-se quando Lawson tentou ultrapassar na curva 11.

O piloto da Racing Bulls considerou que a abordagem de Pérez foi excessivamente agressiva, tendo em conta que ambos disputavam posições pouco relevantes na classificação.

“Dois anos depois e ele ainda não ultrapassou isso! Está a lutar comigo como se fosse pelo campeonato do mundo e estamos a lutar pelo 16.º lugar. Não houve nada de ilegal, foi apenas agressivo. Sinceramente, não me importo muito porque era apenas pelo 16.º lugar e, nessa altura, a minha corrida já estava praticamente comprometida.”

Do lado da Cadillac, Sergio Pérez rejeitou qualquer tensão com o antigo rival e descreveu o episódio apenas como uma disputa normal em pista. O mexicano reconheceu também que o seu monolugar não tinha ritmo suficiente para acompanhar o carro da Racing Bulls.

Sergio Pérez afirmou:

“Para mim foi apenas corrida. Foi uma pequena batalha divertida e nada mais. Eu estava num carro muito mais lento, por isso estava apenas a tentar lutar.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas FÓRMULA 1
últimas Autosport
formula1
últimas Automais
formula1
Ativar notificações? Sim Não, obrigado