F1: Luta McLaren/Alpine ‘acirrada’ quando faltam duas corridas | AutoSport

Lando Norris é de opinião que os rivais da Alpine foram mais rápidos no México, mas a verdade é que foi a McLaren a marcar mais pontos. Segundo o inglês: “fez um trabalho melhor”. A McLaren reduziu a diferença para os rivais franco-ingleses em quatro pontos, e Lando Norris admite que a Alpine teve um carro mais rápido no México, mas assegura também que a McLaren fez um melhor trabalho durante o fim-de-semana de corrida.

Norris começou a corrida em oitavo, mas perdeu posições tanto para Fernando Alonso como para Esteban Ocon, logo na primeira volta, caindo para 10º.

Contudo, manteve essa posição antes de mudar dos médios para o pneu duro, conseguindo depois passar Valtteri Bottas em décimo para o final da corrida. O abandono de Alonso permitiu-lhe ganhar um lugar, isto depois de também ter deixado o companheiro de equipa Daniel Ricciardo – com pneus macios – passar, para terminar em sétimo, à frente da Ocon.

“Fizemos um bom trabalho. Tivemos de cobrir Yuki muito cedo, até ao pneu duro. Isso abriu a oportunidade para o Daniel ir mais longe e com os macios, isso deu-lhe a oportunidade de terminar em sétimo e marcar alguns pontos valiosos para nós.

Penso que fizemos um bom trabalho, fizemos o que tínhamos de fazer em certos pontos, mas ainda olhámos para o panorama geral e o outro lado fez um trabalho muito bom hoje.

Com o abandono de Alonso e dos dois McLaren no top-10, os carros cor de papaia conseguiram oito pontos, face aos quatro de Alpine – diminuindo a diferença para a liderança da equipa francesa no quarto lugar do campeonato de construtores para apenas sete pontos, isto quando faltam duas corridas.