F1: Luta interna na Red Bull não surpreende Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen não está surpreendido por ter no seu companheiro de equipa, Sergio Pérez o seu principal adversário na classificação do mundial de pilotos nesta fase da temporada. O piloto neerlandês, que lidera a classificação com 93 pontos, mais seis do que o piloto mexicano, diz que esta situação é normal, tendo em conta a vantagem do desempenho do RB19 comparativamente com os restantes carros do pelotão.

“Sabemos que temos um carro muito rápido, por isso é normal que, neste momento a disputa seja entre nós os dois, por isso não é uma surpresa”, garantiu Verstappen antes do Grande Prémio de Miami, acrescentando que “entre nós há um bom entendimento, uma boa relação. Penso que aquilo em que nos queremos concentrar é em tentar tornar o carro melhor e mais rápido, em tentar ficar à frente de todos os outros. Esse é o objetivo principal e o resto será resolvido em pista”.

Ambos os pilotos da Red Bull venceram duas provas neste início de temporada, salientando Verstappen que “para o ‘Checo’ [Sergio Pérez], o seu estilo de condução, a forma como gosta do carro, provavelmente é um pouco melhor para ele estar num circuito citadino. Pessoalmente, não gosto muito de circuito citadino, por isso, provavelmente, também isso influencia, prefiro mais as curvas rápidas”.

O líder do campeonato espera que os dois carros da Red Bull estejam novamente na frente do pelotão em Miami, visto que o “carro é bastante bom” em ritmo de corrida, mas avisou que “em qualificação é renhido”.