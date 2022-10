F1: Luta com Sebastian Vettel deixou Kevin Magnussen radiante | AutoSport

Qualquer piloto de competição profissional gosta de vencer, mais do que tudo o resto. A vitória está sempre na mente e é com esse objetivo que trabalham diariamente. Mas os pilotos gostam também de uma boa disputa. Mesmo que no final não levem a melhor, não haverá um piloto que não aprecie uma luta renhida, mas limpa. Foi o que aconteceu com Kevin Magnussen, depois da luta com Sebastian Vettel.

Magnussen admitiu que a luta com o tetracampeão germânico foi uma das melhores lutas em que esteve envolvido e não poupou elogios a Vettel:

“Foi uma boa batalha”, disse Magnussen à SpeedCity. “Claro que estou chateado por perder, mas tenho de dizer que foi uma das melhores lutas em que alguma vez estive envolvido. A forma como Vettel pilotou foi simplesmente incrível. Sinto-me privilegiado por poder correr contra alguém assim. É ótimo, vou aprender essa lição e recordá-la com carinho. Ao correr contra ele, não parece que ele esteja no fim da sua carreira. Foi uma grande prestação por parte do Vettel, mas é claro estou chateado comigo mesmo por ter perdido naquela última volta. Mas ainda assim alguns bons pontos para nós, ótimos nesta altura da época e estou muito orgulhoso da equipa pelo trabalho que fazem”.