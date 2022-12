F1: Lugar na Mercedes pode ajudar Schumacher a regressar à grelha em 2024, diz Wolff | AutoSport

Dois anos depois de se ter estreado na Fórmula 1, Mick Schumacher ficou sem o lugar de piloto principal na Haas e encontrou um novo desafio na Mercedes como piloto de reserva, tendo sido confirmado na última quinta-feira pela equipa de Brackley.

O responsável da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, considera que com esta oportunidade Schumacher tem possibilidades de regressar à grelha em 2024, uma oportunidade que Wolff garante que o alemão “merece” por tudo o que já fez nas competições de monolugares.

Antes do anúncio da sua equipa, Wolff explicou no podcast ‘Beyond The Grid’ que “gosto muito de Mick e gosto da família – como eles criaram os seus filhos com este nome incrivelmente famoso – e penso que ele merece uma oportunidade. Já venceu [o título da Fórmula 2] e isso não é fácil. As coisas podem correr mal nos primeiros anos na Fórmula 1. Estava sob pressão para apresentar resultados e isso não ajuda, e a Fórmula 1 é brutal. Talvez, de certa forma, ter um ano de folga como terceiro piloto – semelhante a Daniel [Ricciardo] – possa ser bom para se reavaliar e regressar com outra mentalidade e, esperemos, encontrar um lugar”.

Wolff salientou no programa que Mick Schumacher o impressionou desde que o conheceu e que ter vencido “na F3 e ganhou a F2, não pode ter surgido do nada”, reforçando as qualidades técnicas do piloto.