F1: Lugar de Valtteri Bottas em risco?
Valtteri Bottas poderá ter o lugar em risco na Cadillac após prestações que não terão agradado aos responsáveis da equipa americana, com comentadores da Sky Sports Italia a alegarem que poderá perder o lugar para 2027. Nem Bottas, nem o companheiro Sergio Perez, somaram um único ponto até ao momento.
No que diz respeito ao duelo interno, Perez lidera o confronto direto em qualificação, uma diferença ténue que não sustenta por si só qualquer decisão de mudança. A Cadillac não deu qualquer indicação oficial de que pretende substituir Bottas, sendo que na preparação para a época de estreia a equipa sublinhou expressamente o valor da experiência de ambos os pilotos.
O diretor-desportivo Graeme Lowdon destacou no inverno a qualidade do feedback técnico transmitido pelos dois veteranos à equipa. Mas a verdade é que a falta de andamento de Bottas face a Pérez tem sido clara nas últimas corridas.
No entanto, começam a surgir rumores que o lugar do finlandês pode estar em causa e apontam Colton Herta como potencial substituto de Bottas. O piloto americano, que atua como piloto de testes da Cadillac e compete na Fórmula 2, terminou em nono lugar na corrida sprint e em sétimo na corrida principal do Canadá, ocupando atualmente o 12.º lugar no campeonato de pilotos de F2. Porém, Herta está apenas na sua primeira época na série de acesso à F1.
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Um comentário
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Pity
27 Maio, 2026 at 12:59
Vamos por partes:
Alguém esperava que a Cadillac pontuasse no seu primeiro ano? Ainda não pontuou, nem me parece que venha a pontuar, enquanto não aprenderem a montar os carros convenientemente. Não passa um fim de semana sem que não se parta ou solte algo no carro;
O Bottas está a ser batido sistematicamente pelo Perez, o que é uma surpresa. Pelo facto deste ter ficado um ano totalmente parado, enquanto Bottas ainda esteve envolvido na F1, como reserva, seria mais natural o contrário;
Colton Herta… se continuar com as “boas” prestações, não me parece que vá conseguir os pontos necessários. Não esquecer que a contagem dos pontos, obedece a certos requisitos. Se não estou em erro, são 40 pontos em três anos, pelo que ele ter trinta e muitos no final do ano passado, não significa que, no final deste ano, tenha os mesmos pontos, mais os que conseguir este ano. Os de há três anos, caem. Acresce que, até agora, não tem tido um desempenho por aí além. Ainda no domingo passado, só pontuou devido ao caos que foi aquela corrida. Atenção, isso não significa que, se entrar na F1, não possa ter bons resultados.