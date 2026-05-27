F1: Lugar de Valtteri Bottas em risco?

Valtteri Bottas poderá ter o lugar em risco na Cadillac após prestações que não terão agradado aos responsáveis da equipa americana, com comentadores da Sky Sports Italia a alegarem que poderá perder o lugar para 2027. Nem Bottas, nem o companheiro Sergio Perez, somaram um único ponto até ao momento.

No que diz respeito ao duelo interno, Perez lidera o confronto direto em qualificação, uma diferença ténue que não sustenta por si só qualquer decisão de mudança. A Cadillac não deu qualquer indicação oficial de que pretende substituir Bottas, sendo que na preparação para a época de estreia a equipa sublinhou expressamente o valor da experiência de ambos os pilotos.

O diretor-desportivo Graeme Lowdon destacou no inverno a qualidade do feedback técnico transmitido pelos dois veteranos à equipa. Mas a verdade é que a falta de andamento de Bottas face a Pérez tem sido clara nas últimas corridas.

No entanto, começam a surgir rumores que o lugar do finlandês pode estar em causa e apontam Colton Herta como potencial substituto de Bottas. O piloto americano, que atua como piloto de testes da Cadillac e compete na Fórmula 2, terminou em nono lugar na corrida sprint e em sétimo na corrida principal do Canadá, ocupando atualmente o 12.º lugar no campeonato de pilotos de F2. Porém, Herta está apenas na sua primeira época na série de acesso à F1.