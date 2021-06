F1: “Lucky!”, o documentário sobre Bernie Ecclestone | AutoSport

Jiva Maya, a empresa dirigida por Manish Pandey, que escreveu e produziu o documentário ‘Senna’, dedica-se agora à produção de um documentário dividido em 8 episódios sobre a vida do antigo “todo poderoso” da F1, Bernie Ecclestone.

Ecclestone foi piloto, dono de uma equipa e CEO da Formula 1, tendo, juntamente com Max Mosley, formado a FOCA (Formula One Constructor’s Association). As filmagens ocorreram na casa de Ecclestone em Gstaad durante o confinamento do Covid-19, enquanto a Fórmula 1 fornecerá imagens de arquivo para o documentário. Ainda não foi anunciada a data de lançamento.

Por sinal, também Max Mosley, que faleceu recentemente, será recordado através de um documentário, que será lançado este mês nos cinemas britânicos e pouco tempo depois em formato digital. “MOSLEY : It’s Complicated” é o título do mesmo.