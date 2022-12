F1, Luca Di Montezemolo: “Ferrari é uma empresa sem líder” | AutoSport

A saída de Mattia Binotto iria sempre provocar ondas de choque. Enquanto a equipa se reorganiza, as opiniões sucedem-se e Luca Di Montezemolo deu também a sua opinião.

O ex-líder da Scuderia mostrou-se preocupado com a situação atual da equipa, da qual foi presidente de 1999 a 2014, um periodo em que a equipa conquistou oito títulos mundiais, seis deles consecutivos.

“Lamento a situação na Ferrari e estou preocupado”, disse Di Montezemolo, falando à publicação italiana Corriere dello Sport. “Nestes momentos, uma vez que realmente me preocupo com a Ferrari, prefiro não comentar a não ser notar que me parece ser uma empresa sem um líder”.