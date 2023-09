F1: Luca de Meo reuniu toda a ‘nação’ Alpine e exigiu mudança de atitude | AutoSport

Toda a estrutura da equipa de Fórmula 1 da Alpine reuniu-se em Enstone para ouvir a mensagem do próprio diretor executivo do grupo Renault, depois das mudanças na organização efetuadas no passado recente, que terá apelado à união de todos e ao fim do apontar do dedo entre os dois lados do Canal da Mancha, ou seja entre quem trabalha no chassis do monolugar em território britânico e a fábrica dedicada às unidades motrizes localizada em Viry-Châtillon.

Não foi uma reunião para ser comunicada de imediato ao grande público, mas os franceses do L’Equipe e os alemães do Motorsport-Total tomaram conhecimento desta e, segundo algumas das suas fontes, o discurso do responsável máximo da Renault, Luca de Meo, terá sido emotivo e uma chamada de atenção à navegação.

Todos os funcionários terão sido chamados, os que trabalham em Enstone presencialmente, os que trabalham em França por vídeo-chamada (assim como os que estavam de folga), mas os pilotos marcaram presença no Reino Unido.

O jornal francês avança que Luca de Meo terá dito a todos que, apesar da função interina de responsável da equipa de Formula 1, oficialmente reconhecida pela estrutura, Bruno Famin é o homem que manda e que passará a ser definitivamente o ‘comandante’ da equipa.

Além disso, o responsável terá salientado que não admitirá qualquer falta de comunicação entre as duas fábricas ou ao apontar a responsabilidade pelo mau momento.

Quanto às críticas passadas do ex-diretor executivo da Alpine, Laurent Rossi, o responsável máximo do grupo Renault terá dito que não gostou das críticas públicas à equipa e que a partir deste momento tudo tem de ser discutido internamente e não passado para o exterior.