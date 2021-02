F1, Luca de Meo: “Queremos uma ou duas vitórias em 2022”

O projeto Alpine ganhou um dinamismo redobrado desde que Luca de Meo assumiu as rédeas. O CEO da Renault tem-se tornado no ator principal nesta remodelação e olha para o futuro com ambição.

Desde que os novos regulamentos foram concluídos que a Renault olhou para 2021 (posteriormente 2022, por causa da pandemia) como o momento ideal para o regresso ao topo. Esse desejo mantém-se agora com a equipa a “vestir” as cores da Alpine.

Falando a Frankfurter Allgemeine, De Meo disse que a Alpine deveria ser “vista o mais frequentemente possível na televisão e nos jornais a partir de 2022, o mais tardar, altura em que queremos ir regularmente ao pódio e ganhar uma ou duas corridas”.

Em outra entrevista recente, De Meo tinha dito: “O verdadeiro desafio virá para nós depois de 2022 com a alteração do regulamento.

“Alpine para nós significa desporto, competição, a aplicação da excelência tecnológica da Renault. Na estrada, queremos fazer dela uma marca que seja apenas zero emissões mas sempre desportiva. Gosto de procurar a alma de uma marca nas raízes da sua história para a projetar no futuro. E a Alpine tem muita história e um grande futuro também”.