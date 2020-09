F1: Delétraz questiona presença de Alonso no teste pós-temporada

Fernando Alonso e a Renault estão à procura de conseguir testar no teste de pós-temporada em Abu Dhabi. Este teste está reservados para pilotos que não tenham competido em mais de dois Grandes Prémios na carreira, ou seja, jovens pilotos.

Mas, nem todos ficaram contentes com essa possibilidade, com Louis Delétraz, piloto da Charouz Racing System na Fórmula 2 e piloto de reserva da equipa da Haas, a questionar na rede social Twitter: “Os testes dos jovens não deveriam ser para pilotos jovens? Não é esse o objetivo?”

Young drivers test should be for young drivers 😅 Isn’t that the whole point ? https://t.co/6gAz56T6gN September 15, 2020

Já Alonso confirmou que vai tentar estar em Abu Dhabi, mas ainda não confirmou se vai testar pela Renault. Ao El Mundo, Alonso afirmou que “farei um dia de simulador e também vou tentar estar com a equipa no Bahrein e em Abu Dhabi. É a última corrida [Abu Dhabi] do ano e quero ver como trabalha a equipa, mas até agora acompanho as corridas e as reuniões a partir de casa”.