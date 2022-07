F1, Logan Sargeant vai ter a oportunidade de se estrear num TL1 pela Williams | AutoSport

O CEO da Williams, Jost Capito, diz ser ‘óbvio’ dar a oportunidade a Logan Sargeant de se estrear na Fórmula 1,num treino livre ainda esta temporada. Sargeant faz parte da academia de pilotos da Williams, tendo entrado no programa no final da época de 2021.

O piloto norte-americano entrou este ano na Fórmula 2, com a Carlin, e impressionou, tendo já conquistado duas vitórias e dois pódios no seu ano de estreia.

O grande desempenho de Sargeant levou a que o norte-americano se assumisse como um dos candidatos a um lugar na Williams no próximo ano.

Embora os planos para Sargeant em 2022 ainda não terem sido anunciados, Capito diz estar interessado em lhe dar a sua estreia na Fórmula 1 ainda este ano.

“Penso que [um TL1] seria óbvio”, disse Capito. “Ainda não anunciámos. A nossa jovem academia de pilotos está a trabalhar muito bem”.

“Tivemos três bons resultados recentemente. Logan [Sargeant] ganhou as duas últimas corridas e ontem colocou o carro na pole, por isso acho que merece entrar no carro [da Williams]”.

O regulamento da Fórmula 1 estipula que as equipas deem oportunidade aos pilotos da academia de se estrearem na modalidade, em pelo menos duas ocasiões (dois treinos livres) durante o ano.

A Williams já colocou Nyck de Vries no seu monolugar em Espanha, no início desta época.

Logan Sargeant ocupa atualmente o terceiro lugar na F2 e entrou recentemente para a luta pelo título.

Capito saudou Sargeant pelo seu recente desempenho, e diz que seria uma “grande dor de cabeça” para a Williams se ganhasse o título de F2.

“Não lhe fizemos qualquer pressão. Portanto, como disse, ele tem tempo para se desenvolver e impressionou-nos realmente com a rapidez com que conseguiu lidar com o carro, com a gestão dos pneus e com a obtenção de resultados”, diz Jost Capito.

“Como ele conseguiu a pole [no Circuito Paul Ricard] foi realmente impressionante. Ele vai estar num carro de Fórmula 1 no futuro, estou absolutamente convencido”.

Eduardo Moreira