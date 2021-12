F1: Logan Sargeant testa pela Williams | AutoSport

Logan Sargeant fará a sua estreia na Fórmula 1 com a Williams no teste para Jovens pilotos em Abu Dhabi na próxima semana.

Logan Sargeant tem competido este na F3 e estreou-se no fim de semana passado na F2 e continua à procura do sonho da F1, ele que faz agora parte da academia da Williams:

“Mal posso esperar pela minha primeira experiência num carro de Fórmula 1 e quero agradecer à equipa por me ter confiado esta incrível oportunidade”, disse Sargeant. “Tenho passado algum tempo na fábrica em Grove e tenho estado a aprender com o simulador, o que me ajudou a ter uma ideia inicial das características do FW43B, mas ir para a pista será uma experiência incrível e que não esquecerei. Irei para o teste procurando fazer o melhor que posso e aprender o máximo possível com a equipa”.

O novo director desportivo da Williams, Sven Smeets, diz que o teste irá concentrar-se no próprio desenvolvimento da Sargeant e não na nova geração de pneus Pirelli, com muitas equipas a adaptarem os seus carros para o teste a fim de recolherem dados sobre as rodas de 18 polegadas.

“Estou muito ansioso por ver Logan no FW43B e estou satisfeito por Williams poder proporcionar-lhe a sua primeira saída num Fórmula 1; estou certo de que será um momento muito especial para ele”, disse Smeets. “