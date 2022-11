F1: Logan Sargeant quase optou pela Indy | AutoSport

No desporto, como na vida em geral, é preciso tomar as decisões certas e ter um pouco de sorte para chegar ao topo. No caso de Logan Sargeant, foi também esse o caso, com uma decisão que lhe permitiu agora chegar à F1.

Sargeant não esteve muito longe de aceitar propostas de outras categorias, quando via a porta da F1 demasiado “pesada” para ser aberta e as possibilidades de se manterem na Europa eram magras. Um caminho que podia ter sido radicalmente diferente se em 2020 tivesse olhado com outros olhos para propostas que pareciam mais interessantes, numa altura em que problemas financeiros quase motivaram uma mudança de rumo:

“No final de 2020, a minha melhor época até aquele momento, mas o projeto não estava com bom aspeto [financeiramente]”, disse Sargeant. “Mantive sempre a fé e a esperança, mas não tínhamos realmente uma grande direção para onde queríamos ir. Tivemos algumas oportunidades de fazer Sportscar e GTs e até um possível lugar na IndyCar, mas a F3 estava lá e era a oportunidade de ficar na Europa. Para ser honesto, fui bastante hesitante em aceitar esse acordo, mas tinha uma grande equipa de apoio à minha volta entre os meus pais, o meu irmão, o meu treinador, e todos eles me pressionaram a aproveitar essa desafiante oportunidade e a aproveitá-la ao máximo”.

Logan Sargeant foi 3º em 2020 na F3, e repetiu a competição em 2021 (com um projeto sem capacidade para chegar ao topo), onde também fez algumas corridas de endurance e ainda correu na F2. As portas da F2 abriram-se em definitivo e na sua primeira época na competição, está em terceiro e pode confirmar o seu lugar na F1 se fizer os pontos necessários (assegurar o sexto lugar no campeonato). Em dois anos, passou de um projeto com poucos recursos e poucas esperanças para a porta da F1.