F1, Logan Sargeant: “para mim foi um longo inverno” | AutoSport

Logan Sargeant vai estrear-se na Fórmula 1 este ano aos comandos do Williams FW45 que todos esperam ser melhor do que aquilo que foi o seu antecessor. O piloto norte-americano será o primeiro piloto dos EUA na F1 desde que Alex Rossi foi substituído por Rio Haryanto antes da época de 2016 e como tal, o agora piloto da Williams sente-se privilegiado por este feito.

“É honestamente um privilégio” disse Sargeant no lançamento do carro da Williams. “É uma grande oportunidade para representar o meu país o melhor que puder. Ter três Grandes Prémios em casa não é algo que muitos, se é que alguém, alguma vez tenha sido capaz de dizer, por isso estou ansioso por poder desfrutar desses momentos. Vejo-o realmente como um privilégio e uma honra”.

Sobre a sua estreia oficial, Sargeant está ansioso para que ela aconteça. “Estou ansioso que a época comece depois do que, para mim, foi um longo inverno! Estou super motivado e temos trabalhado muito. O carro está com um aspecto espantoso e mostra o enorme esforço que a equipa tem feito na pré-temporada, por isso estou ansioso por começar em Silverstone antes de partir para o Bahrein”.