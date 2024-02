F1, Logan Sargeant: FW46 obriga a “desaprender o que fizemos no ano passado e usar um estilo de condução diferente” | AutoSport

Considerando que a pausa de inverno foi “benéfica” tanto do ponto de vista mental como físico, Logan Sargeant pôde “refletir sobre o que foi uma época super longa”. O piloto norte-americano diz ter retirado lições da sua época de estreia “para aprender com os erros” e conseguiu refletir em como pode “ser melhor este ano”, com um carro que garante ser diferente do seu antecessor, tal como referiu o seu companheiro de equipa.

Analisando o trabalho de desenvolvimento do FW46, Sargeant tirou algumas conclusões do trabalho de simulador. “Ainda não sabemos exatamente como é que se vai transferir para a vida real e sabemos que ainda estamos a começar a explorar o potencial”, sublinhou o piloto, acrescentando que deu para perceber que “é um carro muito diferente, isso é certo, pela forma como precisa de ser conduzido. Talvez tenhamos de desaprender o que fizemos no ano passado e usar um estilo de condução diferente para o carro que temos este ano, e isso é tudo trabalho em progresso”.

Ainda assim, e sem ter qualquer quilómetro realizado em pista, apenas em simulador, Sargeant está otimista com o que pode fazer com o novo carro. “Parece mais previsível, elimina muito do nervosismo e da imprevisibilidade que senti no ano passado”, salientou o norte-americano, acrescentando que espera que o FW46 se dê melhor num conjunto maior de pistas do que o seu antecessor, que tinha picos de performance em alguns circuitos, mas noutros passava por dificuldades.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA