F1, Logan Sargeant: erro milimétrico, consequências ‘quilométricas… | AutoSport

Por muito que tente, Logan Sargeant (Williams- FW45/Mercedes) tem tido dificuldades em causar impacto na Williams na sua época de estreia, com o norte-americano a ser confortavelmente ultrapassado pelo seu altamente cotado companheiro de equipa Alex Albon.

Sargeant chegou a Zandvoort ainda à procura dos seus primeiros pontos, mas tirou o máximo partido de um Williams – que, por razões ainda pouco claras para a equipa, foi muito rápido na pista estreita – para garantir a sua primeira presença na Q3 da época.

Infelizmente, ele bateu na Q3, forçando uma grande reconstrução durante a noite. Depois, caiu para trás na fase inicial da corrida e, quando tocou num lancil, disse que “parece que, devido ao impacto, tivemos um problema com o sistema hidráulico e a direção assistida” – e rapidamente foi atirado para as barreiras e saiu da corrida: “Foi um início de corrida complicado, com a chuva a cair. Parece que os pneus intermédios eram talvez a melhor opção, mas tentámos sobreviver com os slicks e, depois de ontem, estava a tentar ser extremamente cauteloso e construir bem, mas perdi demasiada temperatura dos pneus naquelas condições de chuva.

Depois, infelizmente, não acabou como queríamos. Toquei no lancil e não havia nada que pudesse fazer. Quero agradecer imenso à equipa por ter conseguido recuperar o carro para a corrida”, disse Logan Sargeant.