F1: Logan Sargeant diz estar preparado para lidar com problemas na segunda temporada | AutoSport

Logan Sargeant terá mais uma temporada para mostrar o que vale na Fórmula 1, tendo uma segunda oportunidade depois de um ano de estreia que não correu bem, o que não é muito normal na disciplina. O piloto da Williams acredita estar mais bem preparado para as adversidades que a segunda temporada na F1 lhe podem trazer.

James Vowles considerou que o que aconteceu a Sargeant em 2023 foi falta de preparação normal nos estreantes hoje em dia, em que há poucas oportunidades para realizar testes e o conhecimento de monolugares muito diferentes é menor entre os ‘rookies’.

O piloto considera ser hoje uma pessoa mais forte mentalmente, sendo capaz, “nos momentos mais difíceis, de me recompor, bloquear o ruído. Sinto que me tornei muito melhor nisso ao longo do ano”, sublinhou ao Speedcafe. “É também uma questão de trabalhar com as pessoas com quem preciso de trabalhar e não deixar que um erro nos atrase, porque se o fizermos, não vai resultar. Temos de compreender que, quando cometemos um erro, temos de o analisar, compreendê-lo e, se houver motivo para fazer alterações, descobrir qual é a melhor forma de o fazer, mas depois, quando voltamos para o carro, não pode haver um único pensamento [sobre isso]”.

Revelando que trabalha com um psicólogo desportivo, o piloto norte-americano salientar ser importante “desenvolver um nível alto de resiliência ao longo do ano”, para ultrapassar os momentos mais difíceis, até porque a única forma de conseguir alcançar um bom desempenho, diz Sargeant, é “através de tentativa e erro”. “Eventualmente, acabamos por alcançar esse nível de compreensão de nós próprios, e é aí que podemos começar a limitar as coisas más que acontecem. No passado, nas fórmulas juniores, podíamos safar-nos apenas com a capacidade natural”. No entanto, acrescentou o piloto da Williams, “na F1, há muito mais em jogo. Há muito mais ruído exterior, quer se trate da comunicação social, do marketing, das parcerias, dos dias de simulador, não se pára, e muito disso afeta a mente. Quando se consegue controlar isso, pode-se começar a avançar do ponto de vista mental.”

Tendo aprendido “a dar um passo atrás”, Logan Sargeant garante que agora é capaz de parar e pensar na “sorte que tenho por estar onde estou”.