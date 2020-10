F1: Limite para os salários dos pilotos a partir de 2023

Para além do teto orçamental que vai entrar em vigor a partir de 2021 na Fórmula 1, o desporto pretende também impor um limite salarial aos pilotos a partir de 2023.

Segundo o Daily Mail, as equipas terão um limite de cerca de 26 milhões de euros em termos de salários para os seus pilotos. Esta proposta, segundo as mesmas fontes, foi aprovada logo após o Grande Prémio de Portugal pelas equipas.

Para o chefe de equipa da Haas, Guenther Steiner, este limite é algo lógico, perante a introdução do teto orçamental em 2021: «Se queres gastar muito dinheiro com um piloto então tens de cortar noutras coisas. Assim, o campo deverá ficar ainda mais nivelado e os salários vão acabar por se ajustar, sendo mais baixos do que agora».

O limite de 26 milhões de euros, a partir de 2023, pode ter influência no futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1 e com a Mercedes, pois de momento é reportado que o britânico ganha mais de 38 milhões de euros por temporada.