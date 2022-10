F1, Limite orçamental: Red Bull recebe conclusões da FIA com “surpresa e desilusão” | AutoSport

Foi com “surpresa e desilusão” que a Red Bull tomou conhecimento das conclusões da análise da FIA sobre a infração ao limite orçamental da equipa de Milton Keynes em 2021. Recordamos que a Federação Internacional do Automóvel considerou que a Red Bull ultrapassou o limite orçamental no que considerou ser uma quantia “menor”, mas sem revelar o valor.

Em comunicado publicado logo a seguir ao anúncio da FIA, a Red Bull assume que “registamos as conclusões da FIA sobre ‘infrações menores do regulamento financeiro’ com surpresa e desilusão”.

A equipa de Milton Keynes realça que a sua submissão do processo “2021 estava abaixo do limite orçamental” e que vão “rever cuidadosamente as conclusões da FIA, uma vez que continuamos a acreditar que os custos relevantes estão abaixo do montante máximo”.

Pode ler-se ainda no comunicado da Red Bull que “apesar das conjeturas e do posicionamento de outros, existe naturalmente um processo ao abrigo dos regulamentos da FIA que seguiremos respeitosamente, enquanto consideramos todas as opções à nossa disposição”.