F1: Limite orçamental preocupa Ferrari | AutoSport

Como 2021 foi um ano de transição para a Ferrari, com poucas melhorias introduzidas no carro, sendo a principal a nova unidade motriz que foi estreada a pensar nesta época, a Ferrari incentivou os pilotos a andarem nos limites. Mas em 2022 a situação será diferente.

Com um carro novo e algumas melhorias a serem introduzidas durante o ano, acidentes e os gastos associados não são bem vindos, pois o foco está em canalizar o máximo de dinheiro para o desenvolvimento, numa altura em que as equipas têm de gerir o limite orçamental, como explicou Laurent Mekies:

“Encorajámos os nossos pilotos a ultrapassar os limites porque a competição entre eles nos ajuda”, disse Mekies sobre a temporada 2021.”No ano passado, houve relativamente pouco desenvolvimento no carro. Conseguimos viver melhor com acidentes em termos de orçamento. Isso será diferente em 2022. Precisamos de todo o dinheiro para o desenvolvimento do carro. Há menos dinheiro disponível para o desenvolvimento durante a época porque o orçamento global encolheu. Veremos mais atualizações do que na época de 2021, mas menos do que em 2018 ou 2019″.