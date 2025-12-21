F1: Limite Orçamental poderá definir época 2026

Fred Vasseur alertou que as equipas de Fórmula 1 enfrentarão um desafio singular em 2026 devido à incerteza gerada pelo novo pacote regulamentar. Com regras consideradas das mais radicais de sempre, o responsável da Ferrari admite que o início da época poderá ser marcado por fortes oscilações de competitividade e decisões estratégicas determinantes.

A temporada de 2026 introduzirá uma profunda transformação técnica, prometendo um cenário imprevisível tanto ao nível aerodinâmico como das unidades motrizes. As equipas irão certamente analisar atentamente os dados umas das outras logo após os primeiros testes e corridas, mas Vasseur avisa que o equilíbrio poderá variar significativamente nas provas iniciais.

Um dos maiores desafios, sublinha o dirigente francês, será gerir o limite orçamental numa fase em que todas as equipas procurarão evoluir rapidamente os seus monolugares. Introduzir múltiplas atualizações de imediato, especialmente em corridas longínquas, pode consumir grande parte do orçamento disponível para desenvolvimento.

Para atenuar desequilíbrios, a FIA já introduziu o programa Additional Development and Upgrades Opportunity (ADUO), permitindo alguma margem de evolução adicional às equipas que ficarem claramente atrás em performance. Com a estreia oficial da Audi, o novo projeto da Red Bull com a Ford e a expectativa em torno da Mercedes e Ferrari, a intriga técnica e competitiva promete ser elevada.

“Uma questão-chave na próxima época será gerir o limite orçamental” disse Vasseur. “Se uma equipa começa a introduzir quatro ou cinco atualizações nas primeiras corridas, ou se tiver de enviar um novo fundo plano para uma prova distante como o Japão ou a China, está a gastar metade do orçamento de desenvolvimento logo no início. Será importante avaliar cuidadosamente, passo a passo, o que fazer, consoante a nossa posição. Quem estiver na frente em Melbourne não terá necessariamente o carro vencedor do ano.”