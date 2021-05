F1: Limite orçamental para motores a ser estudado | AutoSport

O trabalho que a Red Bull está a desenvolver no campo dos motores serve para dar mais força à equipa dentro e fora de pista. Mas o custo associado ao projeto não deve ser menosprezado. No entanto a equipa espera que seja implementado um limite orçamental no desenvolvimento dos motores para que a escalada de custos seja evitada.

“Quero um V12 de 5,0 litros com rotações altas e um som estridente”, disse Horner com um sorriso quando questionado pela Autocar o que quer dos novos motores, que deverão chegar em 2025. “Mas acho que não vamos conseguir isso. Será uma evolução dos regulamentos existentes. Não somos seguimos o que as marcas gostam ou querem. Queremos o que é certo para o desporto. Gostaríamos que soasse bem e que cumprisse os objetivos em termos ambientais e de eficiência, por isso presumo que será um derivado do que temos atualmente.”

“Obviamente que vamos ter um par de anos dispendiosos à medida que nos preparamos, mas depois estão a ser discutidos os limites orçamentais do motor que são extremamente realistas para serem introduzidos nos próximos anos. Estamos a falar de cerca da marca dos 50 milhões de euros na investigação e desenvolvimento o que é inteiramente viável”.