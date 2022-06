F1: Limite orçamental já leva equipas a despedimentos? | AutoSport

O limite orçamental continua a ser muito falado. As maiores equipas do paddock insistem em pedir um aumento do limite para fazer face à inflação e ao aumento dos custos da competição, enquanto equipas como a Alfa Romeo, Alpine, Haas e Williams são as mais vocais quanto à manutenção do limite tal como está. Isso tem obviamente efeitos, e já há rumores de despedimentos em equipas para aligeirar os custos das operações. Já foi um argumento usado pelos diretores de equipa mas que parece estar a ser de facto usado, deixando de ser apenas uma ameaça. Esperava-se que a questão do limite orçamental ficasse encerrada assim que fosse acordado, mas afinal ainda há muito a discutir e os efeitos dessa medida podem ter efeitos colaterais mais nefastos do que se poderia pensar.