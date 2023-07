F1, Limite orçamental: FIA diz que rumores sobre infrações “são completamente infundados” | AutoSport

A FIA esclareceu que o processo de análise financeira às dez equipas do paddock da Fórmula 1, para verificar a conformidade das contas da temporada passada com o limite orçamental, continua em curso, salientando que os rumores que têm vindo a público sobre a possibilidade de existirem duas ou três equipas que cometeram infrações “são infundados”.

Um porta-voz da FIA citado pela publicação Racingnews365.com, afirmou que nenhuma das equipas “foi informada do seu estado de certificação”, mantendo-se em aberto o processo de análise. “O trabalho de campo da auditoria ainda está em curso e deverá estar concluído nas próximas semanas, após o que será necessário um período para a finalização da análise”, disse a mesma fonte, acrescentando que “não existe, nem nunca existiu, um prazo específico para a certificação e quaisquer rumores de atrasos neste processo ou de potenciais infrações são completamente infundados. A ‘Cost Cap Administration’ comunicará formalmente as suas conclusões de acordo com o procedimento estabelecido no Regulamento Financeiro”.

O mesmo porta-voz esclareceu que não há uma data fixa para qualquer anúncio, para não prejudicar este processo de revisão de contas.