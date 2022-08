F1: Ligação entre Ferrari e Mick Schumacher terminará no final do ano | AutoSport

Mick Schumacher deixará de ser piloto Ferrari no final da temporada. O jovem piloto alemão, que está ligado à Scuderia até ao final do ano, não deverá ver renovada a sua ligação, pelo que ficará livre para escolher o seu caminho.

MIck Schumacher entrou na Academia Ferrari em 2019, depois do seu título na F3 Europeia, onde levou a melhor sobre Dan Ticktum. Depois de uma primeira metade da época menos positiva, Schumacher fez uma recuperação notável e conseguiu o título, com oito vitórias, cinco delas consecutivas, convencendo a Scuderia. Foi recebido na Ferrari e os óbvios laços emocionais que ligam o jovem piloto à equipa de Maranello fizeram muitos sonhar com o regresso do nome Schumacher a um carro vermelho. Isso aconteceu nesse mesmo ano numa sessão de testes no Bahrein. Nessa época, fez a primeira temporada na F2, pela Prema, equipa com a qual conquistaria o título de F2 no ano seguinte (levando a melhor sobre Callum Illot e Yuki Tsunoda), o que lhe abriu as portas da F1, nomeadamente da Haas.

O primeiro ano na F1 foi complicado, com um carro pouco competitivo, numa equipa que aguardava a chegada da nova era e que via 2021 como um ano zero. Com um carro difícil de pilotar, foi mostrado alguns bons pormenores, face a Nikita Mazepin que penou para encontrar o melhor andamento, sem nível para a F1. Nesta época passou a ter um novo colega, com Kevin Magnussen a entrar e a subir o nível. Schumacher enfrentou muitas dificuldades nas primeiras provas e dois acidentes violentos complicaram a vida à equipa, limitada a nível orçamental. Recuperou a forma em Silverstone e na Áustria, onde pontuou e fez boas corridas, mas desde então tem andado novamente na cauda do pelotão, com uma Haas aparentemente em queda, com a nova diretriz técnica.

Os acidentes no primeiro terço da época não ajudaram o jovem alemão e a equipa começou a ficar com dúvidas. Essas dúvidas parecem adensar-se com a entrada de Antonio Giovinazzi em cena, ele que vai fazer dois testes com a equipa americana, sendo visto como um dos candidatos ao lugar de Schumacher. Schumacher é também visto como opção na Alpine (Daniel Ricciardo e Pierre Gasly são hipóteses mais fortes) e na Alpha Tauri (Colton Herta tem sido muito referido ultimamente), com a Williams ainda à procura de um possível substituto para Nicholas Latifi. Na Alfa Romeo, Valtteri Bottas está assegurado e Zhou Guanyu tem dado boa conta de si e apenas não renovará se um piloto mais aliciante (Ricciardo) for opção. A Alfa Romeo já quis Schumacher e Frederic Vasseur insistiu para que tal acontecesse, sem sucesso. Agora as portas parecem estar fechadas.

Sem lugar na Ferrari a médio prazo e com a Scuderia a deixar de ter poder de escolha nos lugares da Alfa Romeo, o cenário para a manutenção de Schumacher na F1 é algo cinzento e para ter mais hipóteses, terá de deixar a ligação com a Ferrari, o que, segundo o motorsport.com irá acontecer no final da época.

É o fim de uma história que muitos pensavam que iria acabar com o jovem Mick a seguir os passos do pai, o que é agora uma possibilidade remota. Schumacher mostrou alguns pormenores interessantes, mas ainda não se viu o verdadeiro potencial que se esperava dele e que se viu nos jovens pilotos que entraram recentemente no Grande Circo. Será que o Schumacher se consegue manter na F1?