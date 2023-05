F1, Lições do GP do Azerbaijão: Yuki Tsunoda agarrou a equipa | AutoSport

Todos teriam as suas dúvidas sobre quem lideraria a tentativa de recuperação da AlphaTauri. Franz Tost afirmou por algumas vezes que esperava uma adaptação rápida de Nyck de Vries, mas quem tem levado – até esta fase – a equipa aos pontos tem sido Yuki Tsunoda.

Cada piloto tem em cima de si a pressão para atingir o objetivo coletivo e o pessoal. No caso de Tsunoda parece claro que o piloto japonês luta para se manter na Fórmula 1 numa fase de (re)volução da equipa, cumprindo com a sua parte, apesar de não ter a melhor máquina ao dispor. Internamente as mudanças acontecerão no final da época, quando se colocará na balança os prós e contras de manter o piloto. Aí veremos se o esforço de Tsunoda é recompensado.