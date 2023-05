F1, Lições do GP do Azerbaijão: “São precisos dois para dançar o tango”, versão Russell | AutoSport

Durante a temporada de 2021 Toto Wolff disse algumas vezes que os episódios entre Max Verstappen e Lewis Hamilton não eram responsabilidade apenas de um, mas dos dois. Claro que com tudo o que acontece, nasceu uma divisão clara entre os apoiantes de cada um dos pilotos.

Em Baku, dois pilotos que se conhecem bem – Verstappen e George Russell – protagonizaram um momento mais aceso na corrida Sprint, mas que noutras alturas seria mais um acontecimento. Tomou proporções que poucos pensariam possível, pela troca de palavras no final da corrida e pelos comentários dos responsáveis das equipas.

Toto Wolff disse que percebia a reação de Verstappen, mas também a do seu piloto em ter tentado ultrapassar, deixando escapar que o neerlandês só conduz de forma diferente contra Lewis Hamilton. Christian Horner afirmou que o melhor que Russell fez foi manter o capacete quando falava com o adversário.

Um episódio que se espera não tenha mais consequências durante a temporada.