F1, Lições do GP do Azerbaijão: Novo formato funciona, mas não em Baku | AutoSport

O novo formato para os fins de semana de corrida Sprint parece ser melhor para o espetáculo do que anteriormente. Um dia dedicado apenas à Sprint e com o resultado da qualificação a decidir a ordenação da grelha para a corrida de domingo parece ser uma alteração que reúne mais consenso. No entanto, não nos parece que o traçado azeri seja o melhor para receber a Sprint. A probabilidade de uma suspensão por acidente de qualquer sessão é alta, como ficou provado no treino de sexta-feira. Sem mais tempo para treinar, pilotos e equipas ficam sem espaço para encontrar as melhores configurações e perceber até onde podem ir.

Nos últimos tempos, parece haver o entendimento que o desconhecido para as equipas pode trazer mais emoção para a competição. Há menos testes, há menos tempo de treinos e há a vontade de retirar sessões de treinos do programa do fim de semana. A falta de informação e conhecimento das equipas e pilotos pode, de facto, provocar algumas surpresas na classificação, mas não nos podemos esquecer que também pode ser perigoso para quem está ao volante dos monolugares e está constantemente à procura do limite.