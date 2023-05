F1, Lições do GP do Azerbaijão: Indesculpável erro da FIA | AutoSport

É sempre muito fácil apontar o dedo aos organizadores, circuitos e equipas e dizer que o acidente ‘X’ não podia ter acontecido. Não é só na F1, mas em vários quadrantes do desporto motorizado, que tem sempre um fator de risco inerente à sua realização. No entanto, o que aconteceu na última volta do GP do Azerbaijão quando Esteban Ocon entrou no pitlane não pode mesmo acontecer.

A FIA não pode exigir que os membros não subam às redes de proteção para festejarem o resultado do seu piloto e depois ser responsável pela falta de segurança na entrada de pessoas no pitlane enquanto decorre uma corrida. E não foi um caso único, entendemos isso pelo comunicado dos comissários. Esta falha de segurança tem de ter consequências e não se pode ficar apenas pela alteração de procedimentos para a próxima corrida.