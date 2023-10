F1, Lições do GP Catar: Medidas excecionais na corrida por causa dos pneus e o calor? | AutoSport

Os pilotos foram levados ao limite, ao extremo máximo das suas capacidades físicas. São 20 homens que aguentam quase tudo, com um treino brutal e uma dieta bem cuidada, mantendo-se sempre que possível muito bem hidratados, mas na corrida de ontem os pilotos passaram por muitas dificuldades.

Sofreram desidratação intensa, exposição aguda ao calor, vómitos, e, pelo menos um piloto, quase desmaiou dentro do monolugar durante a prova. Nem queremos imaginar o cenário de um acidente causado pelo desmaio de um piloto. Tudo isto ocorreu na mesma prova onde um problema, detetado por análise microscópica, com os pneus da Pirelli levou a FIA a tomar medidas excecionais para a corrida.

E esteve bem, apesar de ser uma alteração importante durante o fim de semana de competição, depois das equipas terem delineado em parte o seu plano. Limitar o número de voltas com cada jogo de pneus não deve ter sido algo fácil de aceitar por parte de algumas equipas, mas compreendeu-se que foi uma solução de recurso pensando no pior que poderia ter acontecido.

Só não se compreende como se arrisca ter um piloto quase a desmaiar dentro do carro em plena corrida por causa das elevadas temperaturas.