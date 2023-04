F1: Liberty pode comprar a Indy? | AutoSport

E se a Liberty comprasse a Indycar Series? Talvez uma questão poucas vezes colocada, mas que agora irá ser, pelo menos, um pouco mais falada. Segundo o jornalista e comentador Peter Windsor, a Liberty pondera comprar a competição americana.

Numa das suas sessões em direto no Youtube, o britânico afirmou que a Liberty tem planos para comprar a Indycar Series, para a tornar numa categoria americana de acesso à F1. É um rumor que pode ganhar força agora, mas até que ponto é verdadeiro? Para já não se sabe. O que é verdade é que a F1 tem crescido como nunca nos EUA, graças ao trabalho da Liberty que agora tem três corridas em solo americano, algo impensável há uns anos. Comprar a Indy seria ficar com o monopólio do topo desporto motorizado em monolugares. Se essa visão é exequível? Já é outra história. Para já não passa de um rumor lançado que pode ou não ser verdade.

Certo é que a Liberty mostrou interesse na Indy no passado, antes da competição ter sido comprada por Roger Penske, negócio que foi concluído em 2019. Comprar a Indycar seria agora muito mais oneroso, especialmente com a ideia de fazer dela uma categoria secundária à F1, o que inevitavelmente cairia mal no público americano, além de poder descaraterizar a competição. O tempo trará justiça e dirá se estes rumores são apenas isso, ou informação privilegiada passada de forma pouco convencional.