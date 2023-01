F1: Liberty Media detém o maior império desportivo | AutoSport

O desporto é feito de números e muitas vezes os números apresentados são grandes, como o valor da Liberty Media que foi considerada o maior império desportivo do mundo.

A F1 está assim inserida no maior império desportivo do mundo, dentro do grupo Liberty que ficou no primeiro lugar, segundo a revista Forbes. Segundo a publicação, os 25 impérios desportivos mais valiosos do mundo valem um total de 173 mil milhões de dólares, 23% mais do que há um ano. Com John Malone no comando deste império, o americano e a sua equipa conseguiram acrescentar valor à competição que agora é a joia da coroa do império Liberty. O valor total da empresa é estimado em cerca de 20,8 mil milhões de dólares, e esse cálculo inclui o aumento do preço das ações da Fórmula 1 que perfazem o total de 17.1 mil milhões de dólares.

Além da F1, a Liberty Media detém os Atlanta Braves, além de participações na Drone Racing League, Kroenke Arena Co., Meyer Shank Racing e Overtime Sports. Durante o ano passado, o preço das ações da Fórmula 1 e dos Atlanta Braves aumentou 5% e 35%, respetivamente