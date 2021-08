F1: Liberty Media anuncia resultados financeiros do segundo trimestre | AutoSport

Com muitos dos GP ainda sem público nas bancadas em 2021, a F1 conseguiu aumentar as suas receitas em relação ao período de 2020, o que não seria muito dificil. Embora os números avançados pela Liberty Media, em relação ao segundo trimestre, fiquem aquém dos resultados obtidos em 2019, a última época de competição sem restrições causadas pela COVID-19.

A Liberty Media anunciou ganhos na ordem dos 433,15 milhões EUR entre os meses de Abril e Junho, abaixo dos mais de 526 milhões EUR de 2019. Um bom sinal para o negócio é a redução da perda entre o mesmo período deste ano, comparado com 2020. No segundo trimestre de 2020, a F1 teve perdas de mais de 103 milhões EUR, enquanto este ano, houve uma redução para cerca de 30 milhões EUR.

As 10 equipas puderam partilhar mais de 261 milhões de EUR em direitos comerciais durante este período de 2021, já que em 2020 não obtiveram estas receitas entre Abril e Junho.

A Liberty Media espera que os resultados do terceiro trimestre sejam melhores, com a reabertura progressiva dos eventos desportivos ao público.

Greg Maffei, CEO da Liberty Media, mostrou-se satisfeito com o progresso da F1, apenas um dos vários negócios da empresa que lidera.

“A Fórmula 1 está a resultar em todos os domínios. Nas pistas, para os nossos fãs, equipas, parceiros e investidores, e [fez] um trabalho impressionante ao longo do calendário de 2021.”